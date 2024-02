Reggio Calabria, proseguono senza sosta le proteste degli agricoltori: bloccata anche oggi la Jonio-Tirreno

StrettoWeb

Proseguono senza sosta le proteste dei trattori che lamentano le politiche dell’Unione Europea che stanno penalizzando il settore agricolo: i manifestanti stanno da giorni bloccando la Jonio-Tirreno e in questi minuti la zona è completamente nel caos con le Forze dell’ordine che monitorano affinché non si verifichino disagi alla viabilità.

I trattori in Belgio bloccano il confine con l’Olanda

Dopo il giovedì nero dell’assedio a Bruxelles, la protesta dei trattori in Belgio si sposta al confine con l’Olanda. Nelle Fiandre vengono segnalati blocchi sulla A12, sulla E19 e sulla E34. Diversi caselli autostradali nei Paesi Bassi sono chiusi in entrata e in uscita. Le autorità olandesi consigliano ai cittadini che devono recarsi in Belgio di posticipare il viaggio. La situazione è invece rientrata nella capitale belga, dove è tornata la calma dopo le proteste inscenate dai 1300 trattori presenti ieri. Alcuni blocchi vengono registrati anche in Vallonia.

Protesta trattori, terza notte a Cagliari tra clacson e fumogeni

Terza notte di fila per gli agricoltori e i pastori sardi davanti al varco Dogana del porto di Cagliari. Non c’è ancora una data precisa per la cessazione della lotta: i promotori della manifestazione decideranno lo stop solo coordinandosi con i colleghi che combattono le stesse battaglie nel resto d’Italia e in Europa. Tutto questo in attesa di un incontro con i vertici delle istituzioni nazionali ed europee. Una notte, quella trascorsa dai manifestanti, un po’ diversa dal solito: clacson, fischi e luci accese dei trattori e cielo illuminato dai fumogeni. Uno scenario quasi da stadio per ricordare anche alla città che il presidio contro le politiche agricole dell’Ue continua ad oltranza. Poi il solito falò per riscaldarsi. E quindi il riposo tra trattori e gazebo. Ieri c’era stata una diversificazione delle strategie di lotta con pastori e agricoltori che hanno effettuato un giro a Cagliari con i loro trattori. Tappa anche ad Assemini per l’amichevole del Cagliari contro il Pirri e incontro-chiacchierata al termine dell’allenamento con il centrocampista rossoblù Nandez. Obiettivo: coinvolgere la città e far conoscere le ragioni della battaglia iniziata martedì con il presidio al porto.

