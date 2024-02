Reggio Calabria, processo “Azzeccagarbugli”: pioggia di assoluzioni per il fallimento dei Doc Market, solo 3 condanne | NOMI

StrettoWeb

Mercoledì sera, finalmente, dopo quasi dieci anni di calvario giudiziario, è arrivato alla sentenza di primo grado il processo “Azzeccagarbugli” nato dall’omonima operazione di polizia dopo il fallimento della catena dei supermercati “Doc Market” attiva a Reggio Calabria fino a dieci anni fa. Il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto l’assoluzione piena per tutti i professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, esperti contabili) accusati di “concorso in bancarotta patrimoniale fraudolenta“. I professionisti assolti sono gli avvocati Girolamo Carlo Grillo e Giuseppe Grillo, i commercialisti Demetrio Serra e Francesco Creaco, il consulente Vincenzo Scarcella.

Tra gli assolti figurano anche l’imprenditore Domenico Giovanni Suraci, detto “Dominique”, Gabriella Tomasello ed Angela Timpano.

Tre sole le condanne, che dovranno però essere confermate in Appello (e poi eventualmente in Cassazione). Il Tribunale ha condannato a 5 anni di reclusione gli imprenditori Fortunata Brunella Latella e Gaetano Tomasello, e a 4 anni di reclusione con l’accusa di concorso nella bancarotta per Damiano Viglianisi.

