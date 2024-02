Reggio Calabria, nuovo furto in scuola al De Gasperi in pieno giorno durante le lezioni

StrettoWeb

“Carnevale, ogni scherzo vale” recita la celebre filastrocca di Gianni Rodari. Ma stavolta non si è trattato affatto di un’innocente marachella. Lunedì scorso all’Istituto “Catanoso- De Gasperi”, nel plesso della Scuola dell’infanzia di Spirito Santo – San Cristoforo, ubicato in via Muro Rotto, l’aria di festa è stata interrotta da un furto in piena regola. Mentre i bambini erano intenti ad assistere allo spettacolo di marionette “Biancaneve e i sette nani” a cura dell’Associazione Cantastorie, qualcuno si è introdotto nel cortile dell’Istituto, nelle immediate adiacenze dell’ingresso principale, dove era stato concesso agli artisti di parcheggiare l’autovettura, per agevolare lo scarico e il carico dell’attrezzatura necessaria per la pièce.

A poco è servito che un membro della comunità scolastica, durante la rappresentazione, abbia visto un soggetto con casco da motociclista che si avvicinava all’autovettura, apriva lo sportello e prelevava una borsa per poi dirigersi verso l’uscita e dileguarsi indisturbato. La refurtiva conteneva effetti e documenti personali del proprietario dell’automobile, tempestivamente avvisato dell’accaduto.

Un copione che si ripete. Non è la prima volta che viene segnalato un furto all’interno dell’Istituto reggino, capitanato dal Dirigente scolastico, Prof. Marco Geria. Già lo scorso mese di dicembre, infatti, è stata sottratta una borsa porta PC dall’automobile della madre di un alunno. Anche in questo caso per mano di ignoto e sempre alla luce del sole, dinanzi al cancello principale del plesso della Scuola dell’infanzia di Spirito Santo – San Cristoforo.

“Purtroppo non si tratta di un episodio isolato, gli atti vandalici e i furti ai danni degli edifici scolastici sono accaduti anche negli anni passati e sono stati prontamente segnalati alle autorità. La nostra Istituzione scolastica ha autonomamente provveduto all’acquisto, montaggio, collaudo e messa in opera del sistema di antifurto e allarme e dell’impianto di videosorveglianza per le aree di pertinenza esterne e di parte degli spazi interni del plesso di Scuola secondaria di I grado “De Gasperi”, pur essendo la quasi totalità dei fondi percepiti vincolati al funzionamento didattico. – racconta il Dirigente scolastico Marco Geria – È stata avviata da tempo un’interlocuzione con l’Amministrazione Comunale, Ente proprietario degli edifici, per migliorare le condizioni di sicurezza degli stessi. Anche in quest’occasione abbiamo scritto una lettera al Sindaco per richiedere un intervento a garanzia di un edificio frequentato da circa 80 bambini, di età compresa tra 2 e 5 anni e dalle loro famiglie”. La scuola dell’Infanzia di Spirito Santo – San Cristoforo ha subito, negli anni scorsi, furti e danni delle componenti elettriche del cancello, del portoncino di ingresso e dei lampioni.

“Si chiede che sia ripristinato il sistema elettrico del cancello di accesso del plesso della Scuola dell’infanzia di Spirito Santo – San Cristoforo e che siano predisposte misure di video-sorveglianza dell’area – la richiesta dell’Istituto comprensivo “Catanoso – De Gasperi”- Ritenendo sempre fondamentali l’interazione e il dialogo tra Istituzioni e Scuola, perché questa possa effettivamente essere espressione di un progetto educativo comunitario per garantire la formazione alla cittadinanza attiva, confidiamo in un tempestivo intervento, che da un lato sia un monito per l’inciviltà e dall’altro rappresenti il concreto riconoscimento di tutti gli sforzi profusi dalla comunità per la crescita nostro territorio“.

