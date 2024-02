Reggio Calabria, non arriva l’acqua corrente e salta la mensa del Principe di Piemonte

StrettoWeb

Parecchi disagi oggi nel centro storico di Reggio Calabria a causa dei disservizi idrici comunicati dal Comune nella giornata di ieri ma che si stanno ripercuotendo su alcuni istituti scolastici del centro. Il Principe di Piemonte questa mattina ha comunicato ai genitori l’uscita anticipata dei bambini in quanto a causa dei disservizi non è possibile offrire il servizio mensa.

I genitori quindi sono costretti a prendere i figli alle ore 13 con tutti i disagi che ne conseguono per chi lavora e ha difficoltà in quanto i ragazzi non possono rimanere a scuola a causa della mancanza dell’acqua.

