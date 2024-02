Reggio Calabria, marciapiede di via Veneto ostruito dai mastelli della differenziata

StrettoWeb

Nel centro storico di Reggio Calabria a pochi metri dal museo con i Bronzi di Riace si segnalano disagi per i pedoni: il marciapiede di via Vittorio Veneto è ostruito all’altezza del civico 60 per la presenza di numerosi mastelli della raccolta differenziata.

A pochi metri da uno degli uffici postali più frequentati della città, i pedoni devono abbandonare il marciapiede e transitare in mezzo alla strada con i conseguenti rischi per la loro sicurezza e incolumità. Altro che piste ciclabili e isole pedonali: a Reggio i pedoni non possono fruire neanche dei marciapiedi!

