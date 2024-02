Reggio Calabria, al Liceo Volta la Giornata Mondiale per la sicurezza in rete

StrettoWeb

Per potenziare le competenze di cittadinanza e digitali degli studenti il Liceo Volta di Reggio Calabria, oggi – martedì 6 febbraio – ha avuto l’onore di ospitare la Giornata Mondiale per la sicurezza in rete; è stato individuato come Liceo della provincia per ospitare l’evento e si è collegato in diretta con l’evento nazionale svoltosi a Roma. Il 6 Febbraio 2024, infatti, ricorre il Safer Internet Day (SID), la Giornata Mondiale per la sicurezza in Rete, celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo. L’iniziativa, istituita e promossa dalla Commissione Europea, costituisce una rilevante occasione per stimolare le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.

L’evento nazionale e il contest sull’intelligenza artificiale

L’evento nazionale si è tenuto presso il Teatro “Ambra Jovinelli” di Roma, dalle ore 10.00 alle 12.30, alla presenza di oltre 500 studenti già individuati nell’ambito delle istituzioni scolastiche coinvolte nel progetto. L’incontro è stato trasmesso in diretta streaming per dare l’opportunità a tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale di partecipare all’evento da remoto, anche dalle aule di altre classi dell’istituto.

E’ stato inoltre presentato un contest sull’intelligenza artificiale “L’IA tra i banchi di scuola: idee e progetti per sviluppare competenze trasversali per il futuro”, destinato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, a cura dell’Ufficio VI – Innovazione didattica e digitale della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del MIM.

L’obiettivo del Safer Internet Day 2024

L’obiettivo del Safer Internet Day 2024 sarà, come sempre, condurre una riflessione con i protagonisti della comunità scolastica, studenti e docenti insieme a stakeholder pubblici e privati, sui rischi e le opportunità della Rete, al fine di concretizzare obiettivi e azioni della strategia Europea per il decennio digitale “Better internet for Kids”. Ogni anno il Safer Internet Day mira a sensibilizzare la responsabilità di ciascuno per rendere Internet uno strumento positivo per tutti. Il tema principale dell’attuale edizione sarà l’intelligenza Artificiale analizzata a partire dalle sue applicazioni e implicazioni, in termini di opportunità e rischi, all’interno di cinque ambiti: Adescamento, Privacy e Diritto d’immagine; Metaverso; BES e Tecnologie Appplicate; Intelligenza Artificiale e Mestieri del Futuro; Gaming. Il Safer Internet Centre, in concomitanza del SID, ha lanciato la connessa campagna informativa “Il Mese della Sicurezza in Rete”.

L’incontro è stato un interessante approfondimento su temi di stringente attualità sia a livello didattico sia a livello educativo e ha visto la partecipazione della Dottoressa Curcuruto, quale rappresentante del Centro operativo per la sicurezza cibernetica – Polizia postale Reggio Calabria.

