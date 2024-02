Reggio Calabria, al Liceo “da Vinci” iniziativa in occasione della giornata mondiale della Filosofia

StrettoWeb

Mercoledì 28 febbraio, alle ore 10:00, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, in occasione della “Giornata mondiale della Filosofia” si terrà la conferenza dibattito “De Natura – dalle radici rinascimentali della Filosofia della Natura al Pensiero Ecologico contemporaneo”, inserita all’interno di un progetto curriculare laboratoriale a cura del Dipartimento di Filosofia del Liceo – referente prof.ssa Federica Orsini, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani ad un approccio critico alle problematiche del nostro tempo, tra le quali assume particolare importanza creare le premesse per un atteggiamento nuovo nei confronti della salvaguardia dell’ambiente

L’incontro organizzato dal Dipartimento di Filosofia del Liceo, sostenuto e supportato dal Dirigente Scolastico Francesco Praticò, vedrà la partecipazione delle Prof.sse Sandra Plastina, Docente di Storia della filosofia e di Storia delle idee UNICAL e Annabella D’Atri, Docente di Storia della filosofia UNICAL, rispettivamente Presidente e Presidente onoraria sez. SFI UNICAL.

Gli studenti delle classi che aderiscono al progetto curriculare, sotto la guida dei loro docenti (proff. Stella Iaria, Federica Orsini, Antonietta Palma, Giorgio Sottilotta), interverranno e dialogheranno sul tema, presentando i loro lavori.

L’evento, inserito nel PTOF del liceo, si connota nell’ambito del World Philosophy Day al quale il Dipartimento di Filosofia del Liceo Leonardo da Vinci aderisce ormai da anni, su proposta dalla Sezione Universitaria Calabrese della SFI, Società Filosofia Italiana, promuovendo così un “laboratorio di idee” con gli studenti per riflettere sul valore della filosofia come disciplina e pratica quotidiana, in grado di comprendere e trasformare la società. La manifestazione sarà impreziosita da performance dei ragazzi del laboratorio teatrale del Liceo diretto dai proff. Carmelo Cutrupi e Mila Lucisano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.