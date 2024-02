Reggio Calabria, lo studio di Liceo Classico e Università Mediterranea sulle energie rinnovabili

StrettoWeb

Si terrà sabato 3 febbraio alle ore 10.00, presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Tommaso Campanella”, l’incontro con il prof. Felice Arena, ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia presso il Dipartimento Diceam dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e Responsabile Scientifico del laboratorio di ingegneria marittima Noel. La lezione avrà come tema “Il laboratorio naturale di ingegneria marittima Noel e lo sfruttamento dell’energia delle onde del mare”.

A partire dal biennio l’offerta formativa del Liceo Classico prevede un approfondimento delle tematiche relative alla disciplina “Scienze della Terra”: dai primi giorni di febbraio ci saranno interventi in aula, in compresenza con i docenti di Scienze, di due importanti geologi della città. Gli allievi concluderanno le unità di apprendimento con esercizi e simulazioni. Gli alunni del secondo biennio e dell’ultimo anno approfondiscono lo studio delle energie rinnovabili in una visione transdisciplinare Stem, in sinergia con il Dipartimento di Ingegneria dell’Ateneo reggino.

