Reggio Calabria: i lavori di Piazza De Nava arrivano a Piazza Indipendenza | FOTO

Procedono spediti i lavori di rifacimento di Piazza De Nava a Reggio Calabria. Da quasi un anno i lavori di riqualificazione nella famosa piazza, storico punto di riferimento del cuore della città, stanno procedendo modificando la viabilità in tutta la zona per la realizzazione di marciapiedi che delimitano il Museo Nazionale della Magna Grecia creando uno spazio a misura d’uomo più accogliente per i visitatori. I lavori di restyling sono iniziati il 22 febbraio scorso.

Anche nella parte di sotto, di piazza Indipendenza, stanno procedendo velocemente e come vediamo nelle foto a corredo dell’articolo, l’intera area è stata pavimentata creando un grande marciapiede pedonale come possiamo vedere nelle foto a corredo dell’articolo, intorno all’aiuola con il monumento a Corrado Alvaro.

