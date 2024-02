Reggio Calabria, Jonio-Tirreno ancora bloccata dalla protesta degli agricoltori

StrettoWeb

Continuano ancora le proteste dei trattori che lamentano le politiche dell’Unione Europea che stanno penalizzando il settore agricolo: i manifestanti stanno bloccando da ormai quasi una settimana, la Jonio-Tirreno e anche questa mattina c’è tanto caos in zona come si evince dalla foto a corredo dell’articolo che ritrae la rotatoria di Rosarno in provincia di Reggio Calabria. Presenti sul posto le Forze dell’ordine che monitorano la situazione per evitare disordini o disagi alla viabilità.

Protesta trattori nel Ragusano, no a interlocuzione con politici

“Gli agricoltori ed i consumatori traditi dalle istituzioni regionali, dal governo centrale, dalla Comunità Europea. Non è ammissibile tornare ad interloquire con chi ha già tradito in passato e continua a ricattare gli agricoltori. Per questo motivo, memori delle esperienze passate, riteniamo vano, e addirittura deleterio, incontrare e sedersi al tavolo di chi avrebbe dovuto tutelarci ed invece ha preferito venderci“. Lo ha affermato in una nota il referente e portavoce provinciale del presidio della città di Modica Giovanni Arato, che, “rigorosamente in linea con il movimento nazionale della protesta degli agricoltori, ritiene doverosa la dichiarazione ufficiale di dissociarsi dalle azioni dei presidi che non rispettano le linee nazionali ed europee, portando avanti con gli agricoltori ed i consumatori della Sicilia sud-orientale il principio secondo il quale non è da tenere in considerazione alcun tipo di interlocuzione con gli esponenti politici regionali e con i rappresentanti istituzionali, a qualunque livello, nonché dei sindacati e di chiunque ha appetiti politici e necessità di visibilità finalizzata ad acquisire consensi popolari opportunistici“.

Trattori bloccano strade all’aeroporto di Francoforte

Una manifestazione di agricoltori tedeschi, cui partecipano almeno mille trattori, sta creando disagi nell’accesso automobilistico all’aeroporto di Francoforte sul Meno, il più importante di Germania. “1.000 trattori a Francoforte. Gli agricoltori bloccano il più grande aeroporto tedesco“, sottolinea il sito del quotidiano ‘Bild’ precisando che “le principali strade di accesso” allo scalo, quelle che passano per le autostrade A3 e A5 “sono chiuse, così come la circonvallazione B 43“. Alla vigilia era stata annunciata una partecipazione di 2.000 trattori, segnala l’agenzia Dpa riferendo che la polizia prevede la chiusura delle strade “fino al pomeriggio“. La società aeroportuale “Fraport” ha chiesto ai passeggeri di usare mezzi pubblici o di prevedere tempi più lunghi l’accesso in auto allo scalo. I contadini tedeschi protestano da settimane soprattutto contro la revoca dei rimborsi fiscali per il diesel agricolo.

Gli agricoltori invadono di nuovo il casello di Orte

“Noi dobbiamo fare quello per cui siamo arrivati qui”. Così Antonio Monfeli, portavoce degli agricoltori che sono arrivati questa mattia a Orte, rivolgendosi alle forze dell’ordine presenti. Alle 11 erano già più di 120 i mezzi agricoli stipati nel piazzale antistante la rotatoria di fronte al casello. Poi alle 11.15 la lunga fila di mezzi è partita per “accamparsi'” sulla rotatoria che, ormai da giorni è diventata lo scenario della protesta. “Noi continueremo a manifestare pacificamente – ha continuato Monfeli – ma vista la quantità di mezzi e persone arrivate probabilmente bloccheremo di nuovo il casello.”

Protesta trattori nel Casertano, partita la marcia

Sono partiti da Casal di Principe (Caserta), con una trentina di trattori, gli agricoltori casertani che protestano, così come sta avvenendo in tutta Italia e nel resto d’Europa, per la crisi del comparto agricolo ritenuta ormai insopportabile per le politiche degli ultimi decenni e per la concorrenza considerata sleale e dannosa di prodotti importati da Paesi extra Ue. Ad organizzare la marcia dei trattori, che arriverà al cimitero di Santa Maria Capua Vetere, a poche centinaia di metri dal casello autostradale dell’A1, l’associazione Altragricoltura Campania Nord, che da due anni anima la protesta degli allevatori bufalini contro il piano della Regione Campania di eradicazione della brucellosi nell’area casertana.

Con la marcia di oggi, gli agricoltori vogliono tenere alta l’attenzione su una crisi internazionale che ha radici e cause profonde in Italia, “grande Paese – dice Gianni Fabbris di Altragricoltura -dalla tradizione contadina e con un enorme patrimonio agroalimentare fondato sul lavoro della terra e nel mare e sulla grande diversità dei suo sistemi culturali e ambientali”.

“Il rischio forte – aggiunge – è che l’Italia possa trasformarsi in una piattaforma commerciale speculativa in cui il Made in Italy diventa l’occasione di business per la speculazione finanziaria. Ora tutti i nodi vengono al pettine e cadono gli alibi. Gli agricoltori, tra cui tantissimi giovani che rivendicano il diritto al futuro, scendono in strada semplicemente perchè non hanno alternative”. Anche ieri c’è stata una marcia di trattori che da Teano hanno raggiunto Capua, percorrendo la statale Appia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.