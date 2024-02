Reggio Calabria, incidente sulla Jonio-Tirreno: scontro tra 3 veicoli, Polizia sul posto

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Jonio-Tirreno in direzione Rosarno, provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra 3 veicoli che si sono scontrati senza per fortuna provocare il ferimento delle persone a bordo dei mezzi. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità.

