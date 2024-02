Reggio Calabria, “M’illumino di meno” al Planetarium metropolitano Pythagoras

StrettoWeb

“M’illumino di Meno” è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar. Si celebra ogni anno il 16 febbraio per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Il Planetario Metropolitano Pythagoras, come ogni anno, organizza un evento legato a questa Giornata, allargando il focus dell’evento includendo anche il tema dell’inquinamento luminoso – non solo come risultato dello spreco di energia, ma anche quale danno per le osservazioni del cielo notturno, sia a occhio nudo che al telescopio. Da quest’anno PLANit, Associazione dei Planetari Italiani, di cui anche il Planetario Metropolitano fa parte, è diventata partner ufficiale di M’Illumino di Meno. La collaborazione mira a sensibilizzare i cittadini sulle problematiche dell’inquinamento luminoso, condividendo informazioni su normative e buone pratiche che consentono di limitare il fenomeno, e a valorizzare il ruolo dei planetari come luoghi in cui tornare a vedere il cielo come apparirebbe senza questo dannoso effetto antropico.

L’evento è inoltre una preziosa occasione per accogliere adulti e bambini sotto le cupole dei planetari italiani per vivere un’esperienza culturalmente arricchente capace di suscitare fascino e meraviglia.

Di seguito il programma realizzato dal Planetario Metropolitano Pythagoras:

16 febbraio 2024

“Quanto è stellata la notte a Reggio Calabria?”

ore 18:00: Osservazione della Luna e del Pianeta Giove dal piazzale del Planetario

ore 19:00: Visita guidata sotto la cupola del planetario con simulazioni sugli effetti dell’inquinamento luminoso, a cura dello Staff

ore 21:00: Incontro con il Prof. Marco Romeo, esperto Planetario

“Inquinamento luminoso: un gran bel problema!”

ore 22:00: Monitoraggio dell’inquinamento luminoso con le Sky Quality Meter (SQM) dal Piazzale del Planetario

In occasione della 32° Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di vita sostenibili, il Comune di Reggio Calabria, spegnerà simbolicamente le luci nella zona in cui ricade il Planetario.

