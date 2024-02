Reggio Calabria, grande festa per Tony nel giorno di San Valentino: un premio speciale

StrettoWeb

Questo pomeriggio presso la scalinata monumentale di Via Giudecca in pieno centro a Reggio Calabria, è stato premiato il cittadino più amato dai reggini, Tony Marino. L’iniziativa è nata grazie all’idea di Simona Lanzoni, Presidente dell’associazione Scalinata Monumentale di Via Giudecca che qualche mese fa ha incontrato Tony per strada e la foto postata sui social insieme al mitico Tony ha avuto un enorme successo. Da li è nata l’idea appunto di manifestare a Tony nel giorno di San Valentino, l’affetto che i reggini hanno verso un uomo cosi speciale e benvoluto da tutti.

Reggio Calabria: Tony Marino festeggiato nel giorno di San Valentino

Premiato Tony Marino: intervista a Simona Lanzoni Presidente dell’associazione Scalinata Monumentale di Via Giudecca

