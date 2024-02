Reggio Calabria, grande festa per i 100 anni della signora Carmela Mafrica

StrettoWeb

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al consigliere comunale Nino Zimbalatti, ha partecipato alla festa per i 100 anni della signora Carmela Mafrica.

“Siamo qui per portare i più sentiti e sinceri auguri da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la Città alla cara e dolce Carmela che rappresenta un dono ed è memoria storica per la nostra comunità“. Con queste parole, il sindaco Falcomatà ha consegnato un omaggio floreale ed una targa celebrativa alla centenaria reggina, per l’occasione festeggiata dai tanti nipoti e pronipoti, dai parenti giunti anche da Roma e da numerosi amici.

L’omaggio dell’amministrazione è per “il traguardo dei cento anni di Carmela Mafrica“. “Un secolo d’amore – recita la targa donata dal sindaco – per un secolo di vita. Con l’augurio di un felice compleanno insieme alla sua bella famiglia“.

“La signora Carmela – hanno aggiunto Falcomatà e Zimbalatti – è custode di un immenso patrimonio di tradizioni e valori che hanno attraversato tutto il ‘900, arrivano ai giorni nostri e rappresentano un modello di vita per le nuove generazioni. Un patrimonio che appartiene a tutti i nonni della città ai quali simbolicamente vogliamo rivolgere i nostri auguri, con un ringraziamento per il loro lavoro di cura e per i valori insostituibili che trasmettono ogni giorno ai propri figli, ai nipoti e ai pronipoti, in contesti familiari che per fortuna, sul nostro territorio, hanno ancora una straordinaria importanza sociale”.

