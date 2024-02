A Reggio Calabria un evento per i giovani del Mediterraneo: ecco il bando, come inviare la candidatura

StrettoWeb

Mana Chuma Teatro ha intrapreso un rapporto di stretta collaborazione con il REF – Réseau Euromed France per l’organizzazione del Med Youth Meeting, la cui edizione 2024 si terrà a Reggio Calabria dal 12 al 15 giugno. Il REF è una rete di 42 organizzazioni della società civile francese (associazioni, collettivi e sindacati) e singoli membri che operano nei Paesi del Mediterraneo, attivi in settori chiave come istruzione e gioventù, arte e cultura, migrazione, economia sociale, ambiente, uguaglianza di genere, diritti umani, ricerca, ecc.

La rete Med Youth è uno spazio riconosciuto di dialogo, cooperazione, scambio, scoperta e incontro, per un futuro comune tra le sponde del Mediterraneo. Nel corso degli anni, attraverso gli incontri, è stato costruito uno spazio di libertà e di networking che offre ai partecipanti al progetto l’opportunità di migliorare le loro pratiche attuate a livello locale, di rafforzare le loro conoscenze e di portare i messaggi dei giovani nell’area del Mediterraneo.

Che cosa è il Med Youth Meeting

Il Med Youth Meeting è un incontro che riunisce ogni anno circa 80 giovani del Mediterraneo impegnati nella società civile sui temi dell’occupazione e della formazione professionale, della partecipazione civica, della migrazione e della mobilità, della giustizia sociale e climatica e della libertà di espressione. L’edizione 2024 si terrà a Reggio Calabria, dal 12 al 15 giugno, in collaborazione con Mana Chuma Teatro.

Il bando per partecipare: come presentare la propria candidatura

Di seguito il bando, la cui scadenza è stata prolungata al 15 febbraio 2024, per presentare la propria candidatura: https://forms.gle/5E1D1NZPP7FLSYNaA

Criteri di idoneità:

Essere di età compresa tra i 18 e i 35 anni;

Provenienza da uno dei seguenti Paesi: Algeria, Cipro, Egitto, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Giordania, Libano, Libia, Malta, Marocco, Palestina, Portogallo, Siria, Tunisia, Turchia;

Essere impegnati nella società civile attraverso un’organizzazione o un progetto personale (giornalismo, blog, arte, imprenditoria…) su uno o più dei cinque temi del progetto;

Essere disponibili a recarsi a Reggio Calabria dal 12 al 15 giugno 2024.

Tutte le spese relative all’evento (trasporto, alloggio, pasti) saranno coperte dagli organizzatori.

Scadenza: 15 febbraio 2024

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.