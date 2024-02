Reggio Calabria, i genitori del Pythagoras: “il sindaco guarda il Grande Fratello e noi siamo in attesa di un suo cenno”

StrettoWeb

Proseguono le polemiche da parte dei genitori dei ragazzi della scuola Pythagoras di Ravagnese, zona sud di Reggio Calabria. I cittadini del quartiere di Ravagnese hanno effettuato una raccolta popolare di firme per riavviare il servizio scolastico nel quartiere.

I genitori chiedono di provvedere in tempi brevi “alla valutazione delle risultanze delle attività di analisi e verifica dei requisiti minimi di sicurezza della scuola secondaria di primo grado Pythagoras al fine di riportare gli studenti nel proprio territorio, qualora tali risultanze dovessero riscontrare questa possibilità o, in alternativa, di trovare una idonea collocazione del plesso scolastico in altro immobile ricadente nel bacino d’utenza della scuola. Si chiede inoltre di agire contro il dimensionamento scolastico, come sottoscritto nell’ordine del giorno della seduta del consiglio metropolitano del 3 gennaio 2024″.

I genitori dei ragazzi disperati affermano: “e mentre il sindaco di Reggio Calabria guarda il grande fratello, i ragazzi, i genitori e tutto l’organo della scuola Pythagoras dopo aver consegnato la petizione con più di 1000 firme è ancora in attesa di un suo cenno d’interesse rivolto al loro problema. Magari quando finirà il grande fratello e avrà avuto l’onore di conoscere Giuseppe Garibaldi se gli rimarrà del tempo e non inizierà un altro reality forse potrà volgere il suo interesse al territorio di Ravagnese”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.