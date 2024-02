Reggio Calabria, evento di Confindustria sull’innovazione

StrettoWeb

Tutto pronto a Reggio Calabria per l’evento “L’innovazione che non ti aspetti. Le nuove sfide della meccatronica, contesti e opportunità per i giovani”. Si svolgerà domani, venerdì 23 febbraio, alle ore 10, presso il Salone di Confindustria della città dello Stretto. Ci saranno diversi interventi, con i saluti istituzionali di rappresentanti di Confindustria Reggio Calabria e dirigenti di scuole e Università.

Poi alcune testimonianze, anche dal mondo dei giovani, con i racconti da Baker Hughes e Hitachi, oltre a quello del Direttore Generale di Federmeccanica. Infine l’intervento di chiusura. Di seguito la locandina con il programma completo.

