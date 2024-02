Reggio Calabria, ennesima “voragine idrica” sul Lungomare: uno schifo a pochi metri dai Bronzi di Riace | VIDEO

StrettoWeb

Le condizioni di degrado in cui versa la città di Reggio Calabria non smettono di stupire: pochi giorni fa avevamo segnalato la gravità di una perdita idrica proprio sulla spiaggia del Lungomare cittadino, il “chilometro più bello d’Italia” ed evidentemente anche il più abbandonato nella gestione dei servizi pubblici.

Adesso il focus è necessario su un’altra voragine idrica: una bomba ad orologeria in quanto la forza dell’acqua è tale che la condotta potrebbe esplodere da un momento all’altro. Siamo in via Maldonato, a pochi metri dal Lungomare verso ovest e dai Bronzi di Riace verso est, accanto al più importante albergo della città dove soggiornano i visitatori e gli ospiti più prestigiosi che Reggio possa accogliere. Ebbene, qui possiamo vedere una perdita idrica di proporzioni enormi accanto ad un furgone probabilmente sotto sequestro ivi abbandonato da almeno 10 anni. Non siamo nelle favelas, non siamo neanche in periferia: è il centro storico di Reggio Calabria, a pochi metri dal Lungomare, da piazza Indipendenza e dal Museo che custodisce i Bronzi di Riace.

Reggio Calabria, le immagini dell'ennesima perdita idrica sul Lungomare

