Reggio Calabria, eletto il presidente della commissione consiliare “Bilancio e tributi”

È Giuseppe Cuzzocrea il nuovo presidente della Commissione consiliare “Bilancio e tributi” del Comune di Reggio Calabria. I componenti della prima commissione lo hanno eletto con 13 voti favorevoli e 7 astenuti.

Le parole di Cuzzocrea

Già per lungo tempo vicepresidente, adesso Giuseppe Cuzzocrea proseguirà la sua attività “con dedizione e con l’obiettivo di portare in seno alla commissione consiliare delle proposte di rilievo. La finalità – ha dichiarato il neo presidente – è quella di far fronte, nel miglior modo possibile, alle esigenze della città. La commissione Bilancio rappresenta uno dei centri nevralgici dove far convergere le diverse istanze e fare in modo che possano poi trovare la necessaria concretezza. Prendo atto con piacere che anche qualche componente della minoranza abbia espresso il proprio voto favorevole alla mia elezione“.

Le parole del presidente Marra

A Cuzzocrea si è rivolto il presidente del Consiglio comunale, Enzo Marra, rimarcando come questi abbia svolto le funzioni di vicepresidente di commissione “con grande maturità politica”, ringraziandolo per il lavoro svolto. Quanto al futuro, Marra si è detto certo che il neo presidente sarà “super partes e porterà avanti i lavori della commissione con senso di responsabilità e trasparenza, coinvolgendo tutti i commissari”.

Quartuccio vicepresidente

Successivamente, i componenti della commissione hanno eletto il consigliere Filippo Quartuccio alla vicepresidenza con 12 voti favorevoli e 6 astenuti. Quartuccio ha ringraziato i colleghi per la fiducia accordata.

Minuto di silenzio

La seduta della prima commissione consiliare si è aperta con un minuto di silenzio, su proposta del consigliere Francesco Barreca, per commemorare il dipendente comunale Antonio Genovese, deceduto nella giornata di ieri a seguito della frana che ha investito la sua auto sulla strada che collega la frazione collinare di Ortì a Gambarie. Il consigliere Barreca ha ricordato la dedizione al lavoro e le qualità personali di Genovese.

