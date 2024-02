StrettoWeb

Due caprette sono bloccate sullo strapiombo a Spirito Santo a Reggio Calabria e in questi minuti i vigili del fuoco stanno tentando di trarle in salvo anche se gli ovini rischiano di volare giù nel vuoto. I Vigili del Fuoco stanno cercando di bloccarle per salvarle come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo.

