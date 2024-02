StrettoWeb

Intervistato ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un imprenditore di Catona, zona nord di Reggio Calabria, esprime la propria disperazione per le condizioni disastrose in cui versano le strade nella zona dell’azienda.

L’imprenditore vinicolo ha raccontato le difficoltà che i fornitori hanno nel raggiungere l’azienda in quanto a causa delle profonde voragini, presenti da circa 3-4 anni, si corre il rischio di rompere le bottiglie di vino a bordo dei camion.

Reggio Calabria, voragini a Catona: la disperazione di un imprenditore

