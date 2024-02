Reggio Calabria, cumuli di rifiuti ovunque: situazione insostenibile in città

StrettoWeb

Situazione insostenibile a Reggio Calabria per la quantità di rifiuti che riempiono le strade senza lasciare neanche spazio, spesso e volentieri, al passaggio per i pedoni. Le foto che vediamo a corredo dell’articolo sono state scattate pochi minuti fa nella zona nord di Reggio Calabria e precisamente in via Monte Grappa. I rifiuti sono tantissimi tanto da occupare un’area parcheggio.

