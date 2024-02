Reggio Calabria, anche il consigliere Caridi passa alla Lega

StrettoWeb

Ulteriore new entry nella Lega di Reggio Calabria: si tratta del consigliere comunale Antonino Caridi, eletto in Forza Italia, raramente protagonista nell’aula di Palazzo San Giorgio. Dopo Mattiani (sempre da Forza Italia), e i due ex fedelissimi di Falcomatà Armando Neri e Mario Cardia, è l’ennesimo nuovo ingresso nel partito di Salvini da parte di esponenti politici provenienti dall’area centrista o addirittura di sinistra (Neri e Cardia). Da un lato c’è il partito che si rinforza, dall’altro i mugugni di chi ritiene stia smarrendo la propria identità.

All’evento organizzato per accogliere Antonino Caridi, il consigliere viene messo in grande nella foto principale della locandina dell’incontro che sarà moderato dalla sorella del consigliere alla presenza del sottosegretario Claudio Durigon, del commissario regionale Giacomo Saccomanno, del presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso, dello stesso Mattiani e del capogruppo della Lega in consiglio comunale Giuseppe De Biasi. Almeno lui fedelissimo della prima ora ed eletto nella lista della Lega alle elezioni dell’autunno 2020 quando alcuni esponenti del suo attuale stesso gruppo facevano la campagna elettorale “Reggio non si Lega”.

