Reggio Calabria, Cliché chiude per sempre: al suo posto sorgerà una RSA

“Sembrava non potesse arrivare mai “il giorno”, ed invece l’incessante scorrere del tempo ci ha messo di fronte a questo momento: il 25 gennaio è stato l’ultimo giorno di apertura del punto vendita storico “Cliché” di Via Petrara”. E’ quanto si legge in un post appena pubblicato sul profilo ufficiale di Clichè, il noto negozio di abbigliamento a Reggio Calabria.

“Una scelta consapevole, presa facendo prevalere la ragione sul cuore.

“Cliche” è stato un format che ha avuto tanto successo negli ultimi vent’anni in una struttura che negli ultimi anni è divenuta troppo grande per le necessità del commercio moderno”.

“I sentimenti sono contrastanti in queste ore: da un lato proviamo tanta tristezza per la dismissione della sede storica che ha fatto parte della vita privata e commerciale della famiglia Praticò negli ultimi 38 anni, dall’altra siamo felici di aver preso una decisione che porterà alla nascita, grazie ad imprenditori calabresi lungimiranti, di una bellissima clinica RSA funzionale ai bisogni della città di Reggio Calabria”.

“Le radici della nostra storia commerciale – continua il post – risalgono a 73 anni fa con Nonno Giuseppe, che è stato il fondatore di un’attività ininterrotta, portata avanti dai figli, in particolare da Mimmo Praticò che ha scritto altre pagine di questa storia per oltre mezzo secolo, 51 anni per l’esattezza”.

“Mimmo, partendo da zero, con idee innovative, e grazie alla stima di cui godeva presso i rappresentanti ed i fornitori, è riuscito nel corso degli anni insieme alla moglie Anna, con sacrifici continui e lavorando 15 ore al giorno, con onestà, trasparenza e correttezza, in un continuo crescendo dell’attività, ad ottenere risultati ragguardevoli tanto da essere considerato un grossista di riferimento per tutte le più importanti aziende italiane del settore”.

“Nel corso degli anni l’Azienda – prosegue ancora il post – si è evoluta con l’avvento dei figli Giuseppe e Sara e dei rispettivi coniugi Antonella e Massimo, puntando al dettaglio, ed oggi prosegue il proprio percorso commerciale nei tre negozi di Empoli a marchio SOLOFIRME e nei due di Reggio Calabria a marchio ANTONIA”.

“L’avventura della gestione dell’attività storica di famiglia è stata un ottovolante emotivo, pieno di momenti incredibili, impregnati di sacrifici, rinunce, notti insonni ma anche tante soddisfazioni e successi. Mimmo e Anna hanno gettato sempre il cuore oltre l’ostacolo per raggiungere i prestigiosi traguardi tanto desiderati trasmettendo ai figli quegli stessi valori che oggi stanno permettendo al gruppo Praticò di evolversi continuando nella tradizione di famiglia con l’apertura di nuovi punti vendita anche fuori Regione”.

“Noi siamo figli di Reggio ed amiamo il nostro territorio, qualora riscontrassimo le condizioni per poter riaprire a Reggio Calabria un punto vendita ad insegna Cliché, lo faremmo senza indugio, ben sapendo di poter contare sull’appoggio concreto della nostra innumerevole clientela”.

“Oggi è importante per la Famiglia Praticò esprimere i sensi della più profonda gratitudine a tutte le persone che hanno condiviso insieme a noi il percorso, l’affezionata clientela che ci ha dimostrato una stima ed una considerazione che va oltre qualsiasi rapporto commerciale: negli ultimi giorni – prosegue ancora la nota – abbiamo stretto la mano a tanta gente che ha visitato il punto vendita e ci ha gratificati regalandoci la consapevolezza di aver lasciato un’impronta significativa per la Comunità”.

“Un ringraziamento va a tutti i nostri collaboratori, che hanno dato il proprio contributo dal 1973 ad oggi, è anche grazie al loro impegno che si sono raggiunti traguardi importanti. Una menzione speciale meritano inoltre i nostri fornitori: sono stati tantissimi, con molti di loro siamo cresciuti insieme commercialmente, ci hanno fornito e seguito sempre con attenzione, stima e rispetto”.

“Un ringraziamento sentito ai nostri consulenti che hanno contribuito con professionalità allo sviluppo dell’azienda. Siamo orgogliosi di poter dire che la nostra azienda ha rappresentato l’essenza delle aziende italiane, di quelle piccole imprese in cui, nonostante i fatturati diventino importanti, si continua a mantenere un profilo umano, un carattere familiare che personalizza anche i prodotti commercializzati”.

“Un plauso, infine, va tributato a coloro i quali hanno ideato e condotto l’impresa, a partire dai nonni Peppe e Sara, e da Mimmo e Anna che hanno sviluppato l’azienda fino a farla diventare un riferimento nel Mezzogiorno, fino ad arrivare a Giuseppe e Sara che, nonostante l’evoluzione del mercato, hanno saputo sempre reinventarsi, facendo crescere ed evolvere l’attività”.

“In un abbraccio grande e affettuoso racchiudiamo i sensi della nostra profonda stima e gratitudine ed auguriamo a tutti coloro i quali abbiamo incontrato nel nostro lungo percorso una vita ricca di pace, serenità e benessere, a presto Mimmo Pratico, Anna Pratico, Sara Pratico, Lisi Antonia D’Agostino” conclude la nota.

