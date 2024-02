Reggio Calabria, cittadini ammalati costretti a fare ore di fila al freddo per ricevere farmaci salvavita alla Farmacia Territoriale

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente ai disagi che vivono i cittadini di Reggio Calabria che devono recarsi alla farmacia territoriale di via Willermin per ricevere i farmaci salvavita. Il lettore indignato ha affermato: “Buongiorno, la presente al fine di segnalare la condizione disumana alla quale sono costretti gli ammalati che si rivolgono alla farmacia territoriale di via Willermin, per ricevere farmaci salvavita e farmaci da assumere sulla base di piani terapeutici. Non essendo stata predisposta una sala d’attesa idonea, gli utenti sono costretti a rimanere in fila per ore al freddo e al gelo, non potendo nemmeno sostare in macchina. La zona è priva infatti di parcheggi!”.

“Mi chiedo, considerato che la mia è l’ennesima segnalazione, se sia possibile che nessuno dei dirigenti ASP possa fare qualcosa per migliorare il servizio e rendere meno “disumana” la situazione! Vi chiedo cortesemente di voler attenzionare la mia segnalazione, sperando che l’attenzione mediatica possa quantomeno “turbare” chi è responsabile di questo modo di agire e di trattare persone che, di certo, non si rivolgerebbero alla farmacia se non fossero costretti a farlo! Ringraziando anticipatamente per l’attenzione che vorrete dedicarmi, nell’interesse esclusivo della collettività, si inviano Cordiali saluti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.