Reggio Calabria, una cittadina sulla pista ciclabile: “la città è diventata il bersaglio di derisione a livello locale e nazionale”

L’argomento delle piste ciclabili a Reggio Calabria continua a destare polemiche ogni giorno da ormai diverse settimane e di conseguenza a indignare i cittadini. Una cittadina di Reggio Calabria residente in Via De Nava ci ha inviato una segnalazione sulla pista ciclabile di Via Giuseppe De Nava.

“Ulteriore prova del fatto che la progettazione da parte della ditta aggiudicataria non fosse delle migliori, è il restringimento improvviso della pista ciclabile nella centralissima Via Giuseppe De Nava 3, davanti la pizzeria Mamas”.

“Tutti si domandano come sia stato possibile progettare delle piste ciclabili senza alcun criterio logico. Sono tante le domande che il cittadino si pone e l’indignazione la fa da padrona, ma resta lo sgomento per l’ennesima volta in cui la città di Reggio Calabria è diventata il bersaglio di derisione a livello locale e nazionale”.

