Reggio Calabria, il Circolo “L’Agorà” e il saggio letterario “L’Opera degli Ulivi”

Il percorso letterario parte dalle scene dei fermenti politici studenteschi che animavano le università negli anni Settanta. Manifestazioni, proteste, perquisizioni, detenzioni di armi, arresti. "L'opera degli ulivi" è anche amicizia, complicità, amore. Il protagonista, Enzo Capoferro, è un giovane studente di Medicina, militante politico di sinistra. Giulia si innamora di lui e lo sostiene nelle sue lotte, gli è compagna silenziosa e attenta.

Il prossimo 6 febbraio, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale "L'Agorà", sul libro "L'Opera degli Ulivi" del dott. Santo Gioffrè. Il romanzo "L'Opera degli Ulivi" dello scrittore calabrese Santo Gioffrè è un saggio letterario che riveste le caratteristiche di una narrativa storico-sociale.

Di cosa parla il libro

L’autore ci racconta una storia autobiografica, figlia del sogno di una rivoluzione tradita e della totale assenza dello Stato che, apparentemente, potrebbe avere dell’incredibile ma che, invece, per chi è nato e cresciuto in questi territori rappresentano, purtroppo, storie di ordinaria quotidianità poiché anche quando tutto sembra tacere e non fare notizia, a tal punto da sminuire o addirittura negare l’esistenza di alcuni fenomeni, proprio in quel momento vuol dire che tutti gli affari illeciti stanno andando a gonfie vele e che le “malipiante” della regione più povera d’Europa, continuano a riempire senza sosta le loro tasche e a depauperare la regione e i suoi abitanti. La narrazione parte dalle scene dei fermenti politici studenteschi che animavano le università negli anni Settanta. Manifestazioni, proteste, perquisizioni, detenzioni di armi, arresti.

“L’opera degli ulivi” è anche amicizia, complicità, amore. il protagonista, Enzo Capoferro, è un giovane studente di Medicina, militante politico di sinistra. “L’opera degli ulivi” è metafora di un bivio, uno dei tanti davanti ai quali tutti gli uomini presto o tardi si ritrovano. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi da parte dell’autore del libro Santo Gioffrè, gradito ospite del Circolo Culturale “L’Agorà”.

