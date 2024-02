Reggio Calabria, cartellone pubblicitario pericolante abbandonato da anni

StrettoWeb

“Buongiorno Direttore, ancora una volta approfitto di StettoWeb per portare alla luce un’altra vergogna che ci riserva lo staff Falcomatà… Era il lontano dicembre 2022 quando un’auto andò ad impattare contro il cartellone pubblicitario danneggiandolo gravemente…..da allora il nulla… è sempre lì pericolante sulle nostre teste, chissà se il nostro primo cittadino si farà un selfie anche sotto questo monumento della vergogna. Grazie di cuore per il suo quotidiano impegno”. E’ questo l’appello che un cittadino di Reggio Calabria ha inviato alla Redazione di StrettoWeb relativamente ad un cartellone pubblicitario danneggiato in città da ormai diverso tempo e su cui nessuno è mai intervenuto per sistemarlo e metterlo in sicurezza.

