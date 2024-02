Reggio Calabria, carcasse di automobili abbandonate in città: via alle rimozioni, già smaltite 24 vetture | DETTAGLI

StrettoWeb

Sono già numerosi gli interventi che la ditta (Sicurezza ed Ambiente S.P.A.) aggiudicataria dell’appalto della durata triennale, ha implementato sul territorio comunale di Reggio Calabria a seguito di incidenti stradali.

È un servizio a costo zero per le casse dell’ente che comprende anche quello di rimozione delle carcasse di veicoli non identificabili sul territorio comunale. Un’attività complessiva a tutela del decoro urbano nel solco degli indirizzi dell’amministrazione comunale che garantisce un immediato intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle arterie stradali teatri di sinistri anche mediante interventi manutentivi della sede stradale o delle pertinenze della stessa; nonché un intervento programmato per la rimozione e lo smaltimento delle carcasse di veicoli non identificabili abbandonati sul suolo pubblico della città.

Il servizio, come detto già attivo da circa due settimane, ha consentito nella giornata di ieri di prelevare sul territorio comunale circa 24 carcasse di autoveicoli. e attività di prelevamento e bonifica continueranno nel giorni a seguire al fine di dare seguito alle numerose segnalazioni di abbandoni già acquisite dal Comando di Viale Aldo Moro.

