Reggio Calabria, campionati di Filosofia al Liceo Artistico “Preti-Frangipane”

Il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” emerge ancora una volta: venerdì 26 gennaio si sono svolte le Gare d’Istituto della XXXII Edizione del Campionato di Filosofia a.s. 2023-2024 indetto annualmente del MIM. Il liceo si dimostra nuovamente una scuola versatile, poiché oltre alle materie artistiche si svolgono attività inerenti a materie letterarie e scientifiche. Proprio in questo caso la filosofia è stata la protagonista, infatti il liceo ha visto partecipi gli studenti delle classi quarte e quinte che si sono messi in gioco con un tema filosofico ottenendo ottimi risultati.

La Gara d’Istituto consisteva nella stesura in anonimato di un saggio filosofico con possibilità di scegliere il tema fra 4 tracce proposte dai docenti di Filosofia dell’Istituto. I quattro studenti selezionati per la fase successiva, la Gara Regionale, sono Selene Yvonne Mayaud e Antonino Marino per la sezione in lingua italiana, Antonio Coviello e Martina Fortunata Raschillà per quella in lingua inglese.

I ragazzi del liceo hanno così avuto l’opportunità di esplorare diverse prospettive di riflessione e si sono dimostrati del tutto disposti e volenterosi ad intraprendere un’attività del genere, affermando di avere vissuto che è stata un’esperienza interessante e formativa per tutti loro non solo dal punto di vista educativo, poiché hanno avuto modo di dimostrare le proprie capacità personali. Questa non è l’unica attività che si è svolta durante l’anno scolastico, infatti il liceo dimostra una grande partecipazione a numerose attività, specialmente mostre e concorsi che vedono costantemente protagonisti gli studenti del liceo.

