Reggio Calabria, blitz della Municipale al mercato di Botteghelle: scoperti abusivi irregolari, uno percepiva reddito di cittadinanza | DETTAGLI

Nella mattinata di oggi la Polizia Locale di Reggio Calabria a seguito di mirato servizio anti abusivismo commerciale disposto dal Dirigente Col. Salvatore Zucco, ha ispezionato alcuni commercianti nell’area mercatale di Largo Botteghelle. All’esito degli accertamenti sono state elevate sanzioni amministrative per circa 12.500 euro a quattro commercianti non in regola con le norme vigenti in materia. Sono stati altresì sottoposti a sequestro circa 300 articoli esposti per la vendita da due venditori privi di ogni titolo autorizzativo.

I servizi si inquadrano in una più vasta gamma di azioni di controlli annonario commerciali disposti dal dirigente che si svilupperanno anche nei giochi a seguire. I quattro commercianti sono stati contestualmente segnalati agli uffici comunali per le eventuali sanzioni accessorie nonché alle autorità deputate alle verifiche tributarie per i seguenti di stretta competenza. Al vaglio la posizione di uno di loro già titolare di sussidi statali (reddito di cittadinanza e assegno di inclusione).

