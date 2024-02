Reggio Calabria, bici rubata sul Corso Garibaldi: l’appello per riconsegnarla

StrettoWeb

“Questo gentiluomo, oggi pomeriggio ha prelevato, probabilmente per errore, la bicicletta in foto, posteggiata davanti al portone di lato alla libreria AVE, sul Corso Garibaldi a Reggio Calabria. Il titolare è un signore che, per lavoro, deve percorrere 10 km andata e ritorno e la bici è l’unico mezzo che possiede. Quindi, prima di portare la foto in Questura, dove si vede benissimo il viso, preghiamo il gentiluomo, di riportare la bici dove l’ha inavvertitamente prelevata. Attendiamo fino a domani mattina alle ore 12. FATE GIRARE IL PIU POSSIBLE. Grazie”. E’ questo il post che sta diventando virale in queste ore su facebook relativamente ad un “furto” di bici avvenuto questo pomeriggio sul Corso Garibaldi a Reggio Calabria.

