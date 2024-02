Reggio Calabria, alla Fattoria Urbana di Catona la presentazione del libro “Fili interrotti”

StrettoWeb

Sabato 17 febbraio alle ore 17.30 presso la Fattoria Urbana di Catona si svolgerà la presentazione del libro “Fili interrotti” di Anna Maria Deodato edito dal Gruppo Albatros Il Filo. L’evento è promosso dall’associazione “Il salotto dei poeti” di Catona, guidata dal presidente dr. Antonino Santisi, in collaborazione con La Rosa del Pozzo Edizioni. Il romanzo è ambientato in Calabria e narra la vita del protagonista Giuseppe fatta di incontri e amicizie in un intreccio di vite e di sentimenti che fanno riflettere sulla fragilità umana e sul difficile equilibrio delle relazioni interpersonali.

La narrazione, tra vicende realmente accadute ed episodi di fantasia, conduce il lettore in spazi che appartengono alla memoria e al cuore di ognuno e a ognuno fa ritrovare momenti riposti tra i ricordi dell’infanzia e i sogni della giovinezza. Al romanzo, che sta riscuotendo il plauso del pubblico e della critica, sono stati assegnati numerosi premi in concorsi letterari internazionali. Condurrà l’evento il dr. Santisi che dialogherà con l’autrice. Le conversazioni saranno intervallate da video e letture che rappresentano passi significativi del libro.

