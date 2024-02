Reggio Calabria, “al peggio non c’è mai fine”: città in totale degrado, cimitero sommerso da rifiuti

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione per evidenziare le condizioni di degrado in cui versa la città di Reggio Calabria e il lettore indignato ci ha inviato foto, che pubblichiamo a corredo dell’articolo, per far notare come anche all’interno dei cimiteri la situazione è di totale degrado e abbandono. Il lettore indignato afferma: “Buongiorno Direttore, ancora una volta approfitto della testata giornalistica che Lei dirige per un’ulteriore sfogo. Non solo siamo costretti ogni giorno a vedere la nostra bella Reggio che sprofonda in un buco nero grazie alla sordità e cecità dei nostri amministratori guidati dal sindaco Falcomatà sempre più impegnato a farsi fotografare nei posti più impensati come se stesse lavorando per la nostra città, a tutto questo si aggiunge la mia amarezza ogni volta che vado a fare visita ai miei defunti ed anche qui mi vedo costretto a camminare tra cumuli di rifiuti e sporcizia di ogni genere. Ora mi domando, l’amministrazione Falcomatà, che non ha rispetto per i “lordazzi” cittadini reggini, almeno dovrebbe avere rispetto per i defunti che anche da morti hanno votato per questa amministrazione. Scusi il mio sfogo e grazie per la voce che dà a tutti quei cittadini che ancora ci credono e che sono innamorati di questa città, buon lavoro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.