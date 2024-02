Il reggino Giulio Mario Donato è stato confermato direttore generale del Ministero delle Imprese

StrettoWeb

Il reggino Giulio Mario Donato, su proposta del Ministro Adolfo Urso, è stato confermato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, Direttore generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decorrenza 1 gennaio. A seguito del processo di riorganizzazione l’avv. Donato è stato nominato direttore generale della Direzione Generale Servizi di Vigilanza competente, tra l’altro, per le seguenti attività:

esercizio delle funzioni previste dalla legge su Unioncamere, sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ordinamento del sistema camerale, loro unioni e aziende speciali;

attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

vigilanza sulle camere di commercio italiane all’estero e italo-straniere;

normativa sul registro imprese e sul repertorio delle attività economiche e amministrative (REA),

normativa e provvedimenti amministrativi in materia borse merci;

vigilanza sul sistema cooperativo;

vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualità;

vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e sui fondi mutualistici

vigilanza sugli albi delle società cooperative;

vigilanza su gestioni commissariali, scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e dei consorzi agrari

gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e relativa vigilanza;

gestione dei fondi per la promozione e sviluppo del movimento cooperativo e dei contributi di vigilanza;

vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione e gestione delle relative procedure di liquidazione coatta amministrativa;

attività di competenza del Ministero relative agli Enti vigilati tra cui Invitalia e tutte le Fondazioni partecipate dal Mimit.

Tale Direzione, istituita con il DPCM 30 ottobre 2023, n. 174, di riorganizzazione del Mimit assume la totalità delle competenze in materia di vigilanza in capo al Ministero.

Biografia di Giulio Mario Donato

Avvocato e autore di rilevanti pubblicazioni e testi giuridici editi Giuffrè, già nominato in precedenza Direttore generale della Vigilanza Enti Cooperative e Società, sempre su proposta del ministro Adolfo Urso, Giulio Mario Donato è stato anche segretario comunale in Provincia di Reggio Calabria tra i quali nei Comuni di Gerace e Villa San Giovanni.

Per dieci anni ha svolto importanti incarichi alla Regione Lazio come dirigente regionale alla direzione delle “Attività Istituzionali” della Presidenza della Giunta regionale e del Personale, Demanio e Patrimonio. Dal 2019 è al Ministero dello Sviluppo Economico che con il Governo Meloni ha assunto la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

