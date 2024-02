La questione Rai-Israele si fa seria: assegnata la scorta all’AD Sergio

StrettoWeb

Una vicenda che ha preso una brutta piega. Il Viminale, infatti, ha assegnato la scorta all’AD della Rai Roberto Sergio. Quest’ultimo ha ricevuto delle minacce dopo il comunicato fatto leggere a Mara Venier – nel corso di Domenica In – in seguito alle parole del cantante Ghali in merito al genocidio della guerra israelo-palestinese. La decisione della Rai è stata criticata per aver “zittito” Ghali e Dargen D’Amico con un comunicato – a detta di chi ha criticato – filo-israeliano e contro i palestinesi. Situazione poi sfociata negli scontri di ieri sotto la sede della Rai a Napoli.

Per questo è all’attenzione della Procura di Roma una informativa delle forze dell’ordine in relazione alle minacce ricevute dall’AD della Rai Roberto Sergio e ad alcuni suoi familiari dopo il suo comunicato sulla guerra in Israele. L’incartamento è all’attenzione del procuratore capo Francesco Lo Voi. Non esclusa l’apertura di un fascicolo d’indagine nelle prossime ore.

