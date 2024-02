Pse: Orlando, ‘torna austerità, perchè fondi comuni per armi e non per transizione?’

StrettoWeb

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Al congresso del Pse a Roma discuteremo di quale tipo di Europa vogliamo. Credo che non dobbiamo cadere nella trappola di un europeismo retorico. L’Europa oggi deve darsi una forte caratterizzazione sociale, strumenti di welfare, di politica industriale, di difesa comune, per guidare la transizione ecologica. Non può essere soltanto un mercato”. Lo dice il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in un video pubblicato sui social.

“Noi e i liberali abbiamo tutti e due una forte fiducia nell’Europa, ma i socialisti si distinguono dai liberali – aggiunge l’esponente dem – perché sanno che il mercato da solo non basta e servono altri tipi di strumenti che purtroppo l’Europa non ha ancora costruito. Spero di discuta anche del fatto che con il Covid si erano fatti grandi passi avanti, col Pnrr, e dopo si è tornati ad un Patto di stabilità che somiglia troppo all?austerità e al rigore, si è parlato troppo di fondi comuni solo per le armi e per la difesa e non per altri settori. Si è tornati ad una idea riduttiva di ciò che l’Europa può fare in termini di redistribuzione, di riequilibrio e di sostegno al lavoro. Non sono così entusiasta della conduzione in questi mesi di Ursula von der Leyen. Mi auguro ci sia un altro leader – conclude Orlando – a guidare la commissione europea. Spero che i socialisti siano i primi e che sia un socialista a guidare la Commissione europea”.

