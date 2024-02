Protesta agricoltori, l’appoggio dei commercianti reggini: “si compri roba italiana” | VIDEO

StrettoWeb

La protesta degli agricoltori prosegue ininterrotta e anche in Calabria è più forte che mai. La categoria sta trovando appoggio da tanti cittadini e da altre categorie lavorative, come ad esempio i commercianti. Uno di loro, di Scilla, provincia di Reggio Calabria, è intervenuto nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. “La gente è disperata, se ci sono questi blocchi è anche perché siamo arrivati alla fine”, ha detto.

“E’ un punto di partenza di scioperi che dovremmo fare tutti, perché l’UE ci sta mettendo in difficoltà. Dicono che dobbiamo usare ciò che vogliono loro, dalla farina alle carni sintetiche. Chi protesta lo fa per tutelarsi. Secondo me le proteste continueranno e anche noi saremo indirizzati a questo, siamo uniti a chi sta protestando. I cittadini devono capire che devono comprare il prodotto italiano“, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.