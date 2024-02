Processo Miramare Bis, nuovo rinvio per l’udienza con Falcomatà | DETTAGLI

StrettoWeb

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà doveva essere ascoltato questa mattina in aula bunker per il processo Miramare Bis ma non è stato sentito dai giudici perchè il primo cittadino era assente per impegni istituzionali. L’assenza ha quindi determinato un rinvio dell’udienza al 23 febbraio.

Ricordiamo che il processo Miramare Bis è scaturito da un esposto presentato in Procura da “Reggio Futura” per la mancata costituzione del Comune di Reggio Calabria come parte civile nel processo “Miramare” (che ha visto Falcomatà assolto in Cassazione).

Falcomatà è indagato per il reato di abuso d’ufficio e secondo i magistrati della Procura della Repubblica, avrebbe impedito che il Comune si costituisse parte civile nel processo Miramare che ha visto condannati anche parte della sua giunta e alcuni dirigenti.

