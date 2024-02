Previsioni Meteo Vibo Valentia per oggi Mercoledì 14 Febbraio

StrettoWeb

Il meteo a Vibo Valentia per Mercoledì 14 Febbraio promette condizioni stabilmente serene per l’intera giornata. La temperatura minima registrata durante la notte sarà di 1.9°C alle 04:00, con un leggero aumento a 10.6°C nel tardo pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00. Durante la mattina, le condizioni saranno particolarmente gradevoli con temperature comprese tra i 4.8°C alle 06:00 e i 10.3°C alle 11:00. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 0-4% e non sono previste precipitazioni. La velocità del vento si manterrà costante con raffiche leggere, variabili tra 7.4 e 18.9 km/h provenienti prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità sarà in diminuzione nel corso della giornata, partendo dal 76% alle 04:00 per arrivare al 53% alle 16:00, per poi aumentare nuovamente fino al 70% nelle prime ore della sera. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1020-1023 hPa per l’intera giornata.

In sintesi, Mercoledì 14 Febbraio a Vibo Valentia sarà caratterizzato da condizioni meteo ideali, con cielo sereno, temperature gradevoli e assenza di precipitazioni, perfette per qualsiasi attività all’aperto. La leggera brezza nord-occidentale garantirà un clima piacevole, mentre l’umidità diminuirà leggermente nel corso della giornata. Si preannuncia una giornata perfetta per godersi il tepore del sole e trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Febbraio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 3.4° perc. 2.2° prob. 20 % 5 NNO max 10.4 Maestrale 75 % 1018 hPa 8 cielo sereno 8.4° perc. 6.8° Assenti 9.4 NNO max 12.6 Maestrale 66 % 1020 hPa 11 cielo sereno 10.3° perc. 8.9° Assenti 18.3 NO max 18 Maestrale 58 % 1020 hPa 14 cielo sereno 10.6° perc. 9° Assenti 17.4 ONO max 17.4 Maestrale 52 % 1020 hPa 17 cielo sereno 10.1° perc. 8.6° Assenti 14.6 ONO max 17.3 Maestrale 54 % 1022 hPa 20 cielo sereno 10.2° perc. 8.9° Assenti 7.4 ONO max 14.1 Maestrale 62 % 1022 hPa 23 cielo sereno 10° perc. 8.9° Assenti 10.5 OSO max 16.2 Libeccio 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:48

