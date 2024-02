Previsioni Meteo Vibo Valentia per oggi Lunedì 19 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Lunedì 19 Febbraio a Vibo Valentia indicano condizioni meteorologiche stabili e invariate per l’intera giornata. Sin dalle prime ore della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una leggera copertura nuvolosa che varierà tra il 47% e il 84%. Le temperature oscilleranno tra i 8.7°C e i 12.8°C durante le prime ore della giornata, con una percezione di freddo leggera che si aggira intorno ai 8°C.

Nel corso della mattina, il vento soffierà con una velocità tra i 5.3km/h e gli 8.7km/h provenendo prevalentemente da direzione Sud Ovest e Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà costante intorno all’87% durante le prime ore della mattinata, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1026hPa.

Nel pomeriggio, nubi sparse continueranno a dominare il cielo sopra Vibo Valentia con una variazione della copertura nuvolosa compresa tra il 33% e il 76%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 11°C e i 12.7°C con una percezione simile intorno ai 11.7°C. La velocità del vento sarà compresa tra i 4.2km/h e i 10km/h, con direzione prevalente da Ovest a Nord Ovest.

Nella fascia oraria della sera, le nubi sparse resteranno predominanti nel cielo di Vibo Valentia con una copertura nuvolosa variabile tra il 75% e l’81%. Le temperature si manterranno intorno ai 9.2°C, con una percezione simile e il vento che soffierà con una velocità costante intorno ai 4.6km/h provenendo da direzione est e est-sud est.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 19 Febbraio a Vibo Valentia prevedono un cielo parzialmente nuvoloso per l’intera giornata, con temperature piuttosto stabili e una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per combattere il brivido della mattina e della sera, quando le temperature percepita saranno più basse.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Febbraio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 8.8° perc. 8° Assenti 6.6 SO max 10.8 Libeccio 87 % 1027 hPa 8 nubi sparse 10.2° perc. 9.4° Assenti 5.3 SO max 8.9 Libeccio 79 % 1026 hPa 11 nubi sparse 12.7° perc. 11.7° Assenti 8.7 O max 9.6 Ponente 64 % 1025 hPa 14 nubi sparse 12.5° perc. 11.5° Assenti 7.7 ONO max 8.1 Maestrale 64 % 1023 hPa 17 nubi sparse 9.6° perc. 9.6° Assenti 3.1 NNE max 3.9 Grecale 79 % 1022 hPa 20 nubi sparse 8.8° perc. 8.3° Assenti 5.2 ESE max 5.1 Scirocco 75 % 1022 hPa 23 cielo coperto 8.8° perc. 8.8° Assenti 4.7 ESE max 4.4 Scirocco 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 17:53

