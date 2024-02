Previsioni Meteo Vibo Valentia per domani Venerdì 9 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Venerdì 9 Febbraio a Vibo Valentia promettono una giornata variabile, con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata.

Durante la notte e le prime ore del mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 50%. Le temperature oscilleranno tra i 9°C e 10.2°C con una leggera brezza proveniente prevalentemente da direzione Ovest – Sud Ovest.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa diminuirà notevolmente, passando da nubi sparse a poche nuvole fino a cielo sereno. Le temperature aumenteranno gradualmente, arrivando a toccare i 13.5°C intorno alle 09:00. La direzione del vento rimarrà prevalente da Sud – Sud Est con una leggera intensificazione della brezza.

Nel corso del pomeriggio, ci si potrà aspettare un aumento della copertura nuvolosa, passando da nubi sparse a cielo coperto con precipitazioni che tuttavia resteranno assenti. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 15.3°C con una leggera diminuzione dell’umidità e un lieve aumento della velocità del vento.

La situazione non cambierà significativamente durante la sera, con una copertura nuvolosa che si manterrà al massimo livello, e temperature che si stabilizzeranno intorno agli 11.4°C. La direzione del vento rimarrà prevalentemente da Sud Est con brezze che si manterranno costanti intorno ai 10km/h.

In conclusione, Venerdì 9 Febbraio a Vibo Valentia si prevede una giornata con un aumento graduale della copertura nuvolosa e temperature massime che si attesteranno intorno ai 15.3°C durante il pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni, e la situazione rimarrà sostanzialmente stabile per l’intera giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 10.2° perc. 9.6° Assenti 10.4 OSO max 19.2 Libeccio 87 % 1016 hPa 3 nubi sparse 10° perc. 9.7° Assenti 4.9 SO max 12 Libeccio 88 % 1014 hPa 6 nubi sparse 9° perc. 9° Assenti 4.4 SSE max 6.7 Scirocco 86 % 1014 hPa 9 cielo sereno 13.5° perc. 12.4° Assenti 1.2 SO max 7.2 Libeccio 55 % 1014 hPa 12 nubi sparse 15.3° perc. 14.1° Assenti 3.8 NNO max 7.1 Maestrale 45 % 1011 hPa 15 cielo coperto 15° perc. 13.8° Assenti 3.9 ENE max 5.3 Grecale 49 % 1009 hPa 18 cielo coperto 11.9° perc. 10.6° Assenti 9 ESE max 8.9 Scirocco 56 % 1009 hPa 21 cielo coperto 11.4° perc. 10.1° Assenti 9.2 SE max 10 Scirocco 56 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:42

