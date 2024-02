Previsioni Meteo Vibo Valentia per domani Venerdì 23 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Vibo Valentia, in provincia di Vibo Valentia, per Venerdì 23 Febbraio, indicano un’alternanza tra nubi sparse e cielo nuvoloso durante la notte e la mattina. Le temperature oscilleranno intorno ai 7-9°C. La velocità del vento si manterrà sui 5-7km/h con direzione Est – Sud Est, mentre la copertura nuvolosa sarà compresa tra il 61% e il 79%, con umidità intorno al 66%-71%.

Nel pomeriggio e nella serata di Venerdì 23 Febbraio, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa del 97%-100%. La temperatura si manterrà intorno ai 10°C con una leggera diminuzione della velocità del vento che potrà raggiungere i 9.4km/h con direzione Est – Sud Est. L’umidità sarà attorno al 72%-74%.

Da notare che, per tutto il corso di Venerdì 23 Febbraio, non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1013hPa.

In sintesi, Venerdì 23 Febbraio a Vibo Valentia vedrà un’alternanza di nubi sparse e cielo coperto con temperature comprese tra i 7°C e i 10.1°C. Il vento sarà leggero con velocità variabile tra i 3.6km/h e i 9.4km/h, e non sono previste precipitazioni. Si raccomanda di prestare attenzione alla copertura nuvolosa durante il pomeriggio e la sera.

Restate aggiornati sulle previsioni del tempo e tenete d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni per Vibo Valentia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Febbraio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 8.3° perc. 8.3° Assenti 3.6 ESE max 3.8 Scirocco 70 % 1017 hPa 3 cielo coperto 7.9° perc. 6.9° Assenti 6.6 SE max 6.4 Scirocco 69 % 1015 hPa 6 nubi sparse 7.9° perc. 6.8° Assenti 7 ESE max 6.6 Scirocco 66 % 1014 hPa 9 nubi sparse 13° perc. 11.6° Assenti 2 SE max 5.4 Scirocco 47 % 1013 hPa 12 cielo coperto 13.7° perc. 12.4° Assenti 3.1 O max 5.3 Ponente 48 % 1012 hPa 15 cielo coperto 12.9° perc. 11.8° Assenti 1.7 NNO max 5.2 Maestrale 60 % 1012 hPa 18 cielo coperto 10° perc. 9° Assenti 9.4 ESE max 10.3 Scirocco 73 % 1013 hPa 21 cielo coperto 10.1° perc. 9.1° Assenti 6.4 SSE max 7.3 Scirocco 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 17:56

