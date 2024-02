Previsioni Meteo Vibo Valentia per domani Venerdì 16 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Vibo Valentia di Venerdì 16 Febbraio prevedono un’andamento stabile delle condizioni atmosferiche durante gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sgombro con solo poche nuvole sparse e una temperatura intorno ai 7.5°C. La copertura nuvolosa resterà intorno al 11%, mentre l’umidità si attesterà all’87% con una pressione atmosferica stabile a 1023hPa.

L’alba si presenterà con un cielo sereno e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, attorno al 5%, mantenendo la temperatura sui 7.3°C. Il vento proveniente a Sud Est soffierà a una velocità di 6.4km/h, con raffiche di vento che non supereranno i 6.3km/h.

Con il sorgere del sole, il cielo resterà sgombro e la temperatura inizierà ad aumentare, raggiungendo i 10.7°C intorno alle 08:00. La pressioine atmosferica si manterrà costante a 1022hPa.

Nel corso della mattina, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10% e una temperatura che si attesterà intorno ai 12.3°C nelle ore centrali della mattinata. Il vento proveniente da Est – Sud Est sarà leggero, mantenendosi sotto i 5km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni atmosferiche non subiranno significativi cambiamenti, con il cielo che rimarrà sgombro e la temperatura massima che raggiungerà i 13.9°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità tra i 4km/h e i 6km/h.

All’inizio della sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando a 15%, con una leggera diminuzione della temperatura che si manterrà attorno ai 10°C. Il vento da Est – Sud Est raggiungerà una velocità massima di 5.3km/h. Inoltre, l’umidità sarà intorno al 74%.

Durante la notte inoltrata, il cielo si presenterà parzialmente coperto, con una copertura nuvolosa intorno al 18% e una temperatura di 9.5°C. Il vento proveniente da Sud Est manterrà una velocità costante di 6km/h, mentre l’umidità resterà intorno al 78% con una pressione atmosferica stabile a 1022hPa.

In conclusione, Venerdì 16 Febbraio a Vibo Valentia sarà una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno o parzialmente nuvoloso con temperature in aumento durante la mattinata e nel pomeriggio. Il vento, proveniente principalmente da Est – Sud Est, manterrà una direzione costante con una intensità tra i 4km/h e i 6km/h. L’umidità si manterrà su valori alti, garantendo un’atmosfera fresca e leggermente rinfrescante. Restate aggiornati per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Febbraio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 7.5° perc. 6.4° Assenti 6.5 SE max 6.3 Scirocco 87 % 1023 hPa 3 poche nuvole 7.1° perc. 6° Assenti 6.5 SE max 6 Scirocco 79 % 1022 hPa 6 nubi sparse 7° perc. 5.4° Assenti 8.4 ESE max 7.6 Scirocco 70 % 1022 hPa 9 cielo sereno 12.3° perc. 10.9° Assenti 4.1 ESE max 6.2 Scirocco 50 % 1022 hPa 12 cielo sereno 14.1° perc. 12.8° Assenti 4 ONO max 4.9 Maestrale 47 % 1021 hPa 15 cielo sereno 13° perc. 11.8° Assenti 2.3 NNE max 4.9 Grecale 56 % 1021 hPa 18 poche nuvole 9.5° perc. 8.9° Assenti 6 SE max 6.5 Scirocco 78 % 1022 hPa 21 cielo coperto 9.1° perc. 8.3° Assenti 6.7 ESE max 6.3 Scirocco 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:49

