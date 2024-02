Previsioni Meteo Vibo Valentia per domani Sabato 24 Febbraio

StrettoWeb

Il 24 Febbraio a Vibo Valentia avremo una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili con possibilità di piogge leggere durante gran parte della giornata.

Durante la mattina, le previsioni indicano cielo coperto con piogge leggere, con temperature che oscilleranno attorno ai +10°C. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 15,9km/h.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere instabile con piogge leggere che potrebbero persistere, e le temperature massime si attesteranno intorno ai +11°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 7,7km/h.

In sera, il cielo sarà nuovamente coperto con probabilità di precipitazioni del 52% e venti provenienti da Est – Sud Est con raffiche fino a 12,5km/h. Le temperature si manterranno attorno ai +10°C.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo coperto, probabilità di precipitazioni del 43% e temperature che si manterranno intorno ai +11°C. Il vento soffierà da Sud Est con raffiche fino a 31,8km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per il 24 Febbraio a Vibo Valentia prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai +10/+11°C e venti moderati con raffiche fino a 32,7km/h. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare possibili piogge durante la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.2° perc. +9.3° prob. 2 % 7.7 SE max 10 Scirocco 79 % 1013 hPa 3 cielo coperto +10.5° perc. +9.6° prob. 36 % 8.5 SE max 10.8 Scirocco 78 % 1012 hPa 6 cielo coperto +10.5° perc. +9.7° prob. 59 % 10 ESE max 14 Scirocco 81 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +11.1° perc. +10.4° 0.11 mm 10.5 OSO max 15.9 Libeccio 84 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +10.5° perc. +9.8° 0.16 mm 3.7 NO max 5.6 Maestrale 86 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +11.4° perc. +10.7° 0.23 mm 4.8 NE max 10 Grecale 83 % 1012 hPa 18 cielo coperto +9.7° perc. +8.8° prob. 65 % 7.6 E max 10.2 Levante 89 % 1012 hPa 21 cielo coperto +10.3° perc. +9.5° prob. 47 % 13.8 ESE max 26.7 Scirocco 81 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 18:10

