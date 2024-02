Previsioni Meteo Vibo Valentia per domani Mercoledì 14 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Mercoledì 14 Febbraio a Vibo Valentia promettono una giornata all’insegna del sereno, con poche nuvole nel cielo. La temperatura oscillerà da 8.6°C a 10.8°C, con una leggera variazione nelle prime ore del mattino. La mattina si prevede una leggera brezza che porterà una sensazione di freschezza, con velocità del vento comprese tra 10 e 13.2 km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest.

Nel corso del pomeriggio, la situazione rimarrà invariata, con temperature che si manterranno piuttosto stabili e una leggera aumento della velocità del vento, che potrebbe arrivare fino a 23.4 km/h, sempre proveniente da Nord Ovest.

In sera le temperature tenderanno a diminuire leggermente, con valori intorno ai 10.7°C. Il vento si manterrà costante, con raffiche fino a 22.7 km/h da Ovest – Nord Ovest.

Le previsioni indicano che la notte sarà caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 10.7°C e venti che potranno raggiungere una velocità di 22.7 km/h.

Tutto sommato, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Febbraio a Vibo Valentia suggeriscono una giornata stabile con cielo sereno e temperature gradevoli, ideali per un’uscita all’aperto o per una passeggiata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Febbraio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 9.2° perc. 9.2° 0.19 mm 4.3 SSO max 7.6 Libeccio 77 % 1018 hPa 3 cielo sereno 8.7° perc. 8.7° prob. 16 % 1.8 E max 7.3 Levante 78 % 1018 hPa 6 cielo sereno 9.4° perc. 8° prob. 12 % 10 NNO max 15.1 Maestrale 67 % 1019 hPa 9 cielo sereno 10.1° perc. 8.8° Assenti 12.6 NNO max 13.7 Maestrale 62 % 1021 hPa 12 cielo sereno 10.4° perc. 9° Assenti 14.7 NO max 14 Maestrale 56 % 1020 hPa 15 cielo sereno 10.8° perc. 9.2° Assenti 19.1 NO max 20.5 Maestrale 51 % 1021 hPa 18 cielo sereno 10.6° perc. 9.3° Assenti 17.9 NO max 22 Maestrale 61 % 1022 hPa 21 cielo sereno 10.8° perc. 9.7° Assenti 13.1 ONO max 19.4 Maestrale 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.