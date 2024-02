Previsioni Meteo Vibo Valentia per domani Giovedì 15 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Febbraio a Vibo Valentia indicano un cielo generalmente sereno per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 11-12°C, mentre la minima durante la notte sarà di circa 8-9°C.

Durante la notte, dal 00:00 alle 05:00, ci si può aspettare un cielo sereno con una leggera diminuzione della temperatura, che dovrebbe oscillare attorno ai 9-10°C. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud e Sud-Ovest con intensità compresa tra 9km/h e 14.5km/h.

Nella mattina, dall’06:00 fino a mezzogiorno, il cielo rimarrà sereno e la temperatura si alzerà gradualmente da 9.3°C a 11.4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente raggiungendo i 15.3km/h.

Nel pomeriggio, tra 13:00 e 17:00, il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera copertura nuvolosa (2-5%). Le temperature massime si manterranno attorno agli 11.4°C e la velocità del vento calerà leggermente fino a 10.8km/h.

Nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà ancora prevalentemente sereno con una leggera aumento della copertura nuvolosa verso le 22:00. Le temperature si abbasseranno gradualmente da 10°C a 8.4°C. Il vento soffierà principalmente da Sud con intensità compresa tra 8.4km/h e 10.1km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo indicano una giornata senza precipitazioni e con condizioni meteo generalmente stabili. Sia per chi deve programmare le attività all’aperto, sia per chi vuole pianificare gli spostamenti in tutta sicurezza, Giovedì 15 Febbraio a Vibo Valentia si preannuncia come una giornata dal clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Febbraio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 9.8° perc. 8.4° Assenti 10.2 SO max 14.5 Libeccio 70 % 1022 hPa 3 cielo sereno 9.8° perc. 9.3° Assenti 5.8 O max 11.2 Ponente 64 % 1021 hPa 6 cielo sereno 9.3° perc. 8.4° Assenti 7.1 SO max 10.8 Libeccio 62 % 1022 hPa 9 cielo sereno 11.2° perc. 9.9° Assenti 13.6 OSO max 15.8 Libeccio 58 % 1023 hPa 12 cielo sereno 11.4° perc. 10.2° Assenti 15.2 O max 15.6 Ponente 61 % 1022 hPa 15 cielo sereno 11.2° perc. 10.1° Assenti 11.8 OSO max 12 Libeccio 65 % 1022 hPa 18 cielo sereno 10° perc. 8.8° Assenti 9 SSO max 9.8 Libeccio 73 % 1022 hPa 21 poche nuvole 8.6° perc. 6.9° Assenti 10.1 SSE max 9.4 Scirocco 81 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:48

