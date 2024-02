Previsioni Meteo Vibo Valentia per domani Domenica 18 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Febbraio a Vibo Valentia promettono condizioni molto variabili. Durante la notte, ci si può aspettare un cielo sereno con lieve copertura nuvolosa intorno al 3%. Le temperature saranno intorno agli 8-9°C con una leggera brezza proveniente dal Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 76-77% e la pressione atmosferica intorno ai 1028-1029hPa.

Durante la mattina, il cielo si manterrà prevalentemente sereno con poche nuvole in formazione, con una copertura nuvolosa intorno all’11-13%. Le temperature saliranno gradualmente da 8.7°C a 12.9°C, ma la percezione sarà inferiore a causa del vento leggero che soffierà da diverse direzioni, con intensità tra i 4 e gli 8.5km/h. L’umidità diminuirà leggermente mantenendosi attorno al 62-64% e la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1029-1030hPa.

Nel pomeriggio le nuvole inizieranno a comparire più consistentemente, con una copertura nuvolosa del 27-41%. Le temperature saranno comprese tra gli 11.1°C e i 12.9°C, ma la percezione sarà più bassa a causa della brezza che si alzerà fino a 10.4km/h. L’umidità aumenterà fino a toccare l’80% e la pressione atmosferica scenderà ai 1028hPa.

Mentre la sera avanza, le nubi continueranno ad aumentare con una copertura nuvolosa attorno al 27-30%. Le temperature si abbasseranno leggermente, mantenendosi intorno ai 8.4-9.5°C. Il vento soffierà maggiormente, con raffiche fino a 7.8km/h. L’umidità raggiungerà un picco intorno all’85-87% mentre la pressione atmosferica oscillerà intorno ai 1028-1029hPa.

In conclusione, Domenica 18 Febbraio a Vibo Valentia vedrà un incremento delle nubi nel corso della giornata, con temperature massime intorno ai 12.9°C e minime intorno agli 8.4°C. L’umidità aumenterà fino al 87% mentre la pressione atmosferica rimarrà abbastanza stabile intorno ai 1028-1030hPa. Siate preparati per un clima variabile e portate con voi un ombrello nel caso in cui le precipitazioni inizino a manifestarsi.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Febbraio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 8.7° perc. 8.7° Assenti 4.1 SE max 4.2 Scirocco 76 % 1029 hPa 3 cielo sereno 8.3° perc. 8.3° Assenti 4.1 SE max 4 Scirocco 76 % 1028 hPa 6 cielo sereno 8° perc. 7.6° Assenti 4.9 SSE max 4.7 Scirocco 77 % 1029 hPa 9 poche nuvole 12.1° perc. 11° Assenti 4.1 O max 4.7 Ponente 64 % 1030 hPa 12 poche nuvole 12.9° perc. 11.9° Assenti 8.5 ONO max 9.3 Maestrale 64 % 1029 hPa 15 nubi sparse 12.1° perc. 11.2° Assenti 8.1 ONO max 10 Maestrale 69 % 1028 hPa 18 nubi sparse 9.5° perc. 9.2° Assenti 4.8 SO max 6.4 Libeccio 83 % 1029 hPa 21 cielo sereno 8.8° perc. 8.3° Assenti 5.3 SSO max 7.8 Libeccio 85 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.