Previsioni Meteo Trapani per oggi Sabato 24 Febbraio

Condizioni Meteo a Trapani per Sabato 24 Febbraio

Le previsioni meteo per Trapani per Sabato 24 Febbraio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche che influenzeranno la giornata. Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature oscilleranno intorno ai +12°C, con una leggera percezione di freddo di +11,5°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità di 12,9km/h, con raffiche fino a 26,9km/h e precipitazioni di 1.01mm. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mattina

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature in lieve aumento fino a +13,8°C. La percezione di freddo si attesterà sui +12,8°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a 7,5km/h, con una probabilità di precipitazioni dell’1% e un’umidità del 61%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con un cielo nuvoloso al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,3°C, con una percezione di freddo di +12,4°C. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 3,4km/h e 5,7km/h proveniente da Sud – Sud Ovest.

Sera

Durante la sera, le precipitazioni torneranno ad interessare Trapani con piogge leggere. La copertura nuvolosa sarà del 100%, con temperature intorno agli +11,7°C e una percezione di freddo di +11,1°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Est – Sud Est con raffiche fino a 18,6km/h e precipitazioni che potrebbero raggiungere i 0.57mm.

Considerazioni Finali

Le previsioni del tempo per Sabato 24 Febbraio a Trapani indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto, piogge leggere e temperature che si manterranno in un range tra i +11°C e i +13,8°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° prob. 81 % 5.7 E max 5 Levante 80 % 1011 hPa 8 cielo coperto +12.2° perc. +11.3° prob. 1 % 5 SSE max 4.7 Scirocco 71 % 1013 hPa 11 cielo coperto +13.8° perc. +12.8° prob. 1 % 7.9 OSO max 7.5 Libeccio 61 % 1012 hPa 14 cielo coperto +13.2° perc. +12.3° Assenti 5.3 SO max 6.8 Libeccio 65 % 1011 hPa 17 cielo coperto +12.6° perc. +11.7° prob. 12 % 5.6 NE max 6 Grecale 68 % 1010 hPa 20 pioggia leggera +11.7° perc. +11.1° 0.14 mm 13.6 ESE max 18.6 Scirocco 84 % 1011 hPa 23 pioggia moderata +12° perc. +11.5° 1.01 mm 12.3 SE max 26.9 Scirocco 87 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:01

