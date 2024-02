Previsioni Meteo Trapani per oggi Mercoledì 7 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 7 Febbraio a Trapani preannunciano un’evoluzione del tempo che andrà da cielo sereno a nubi sparse e pioggia leggera nel corso della giornata.

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura intorno ai 6.9°C alle 04:00, salendo poi a 8.3°C alle 05:00 con poche nuvole e a 9.7°C alle 06:00 con nubi sparse.

La mattina sarà caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco del 100% alle 09:00 con cielo coperto e una temperatura di 15.9°C, percepita come 15°C, alle 09:00. Le condizioni rimarranno stabili fino alle 12:00, con una temperatura di 15.9°C e cielo coperto.

Nel primo pomeriggio la copertura nuvolosa continuerà a essere del 100% fino alle 14:00, con una temperatura che si manterrà attorno ai 15.7°C. Successivamente, la nuvolosità si ridurrà leggermente fino alle 15:00, con una copertura nuvolosa del 99% e una temperatura di 15.4°C.

Nel tardo pomeriggio e in sera, la situazione meteorologica peggiorerà con l’arrivo della pioggia leggera, a partire dalle 17:00, con una copertura nuvolosa del 51% e una temperatura di 14.3°C. La pioggia leggera continuerà fino alle 22:00, con una temperatura che si manterrà attorno ai 14°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 7 Febbraio a Trapani mostrano un’evoluzione dal cielo sereno alle prime ore del giorno, passando a una crescente copertura nuvolosa e culminando con pioggia leggera nel tardo pomeriggio e sera. Chiunque si trovi a Trapani in questa giornata, è consigliabile essere preparati a fronteggiare la pioggia e le temperature fresche.

Le previsioni indicate sono conservative e potrebbero subire delle variazioni. Si consiglia di consultare le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 8.3° perc. 6.2° Assenti 12.5 SSE max 14.8 Scirocco 85 % 1020 hPa 8 nubi sparse 13.3° perc. 12.4° Assenti 14.1 S max 18.9 Ostro 64 % 1019 hPa 11 cielo coperto 16.2° perc. 15.6° Assenti 15.9 SO max 18.4 Libeccio 68 % 1019 hPa 14 cielo coperto 15.7° perc. 15.3° Assenti 16.1 O max 30.5 Ponente 76 % 1017 hPa 17 pioggia leggera 14.3° perc. 14.1° 0.12 mm 19.2 O max 30.9 Ponente 90 % 1017 hPa 20 nubi sparse 14° perc. 13.8° prob. 4 % 19.3 O max 29 Ponente 90 % 1017 hPa 23 nubi sparse 13.8° perc. 13.4° Assenti 22.2 ONO max 30.4 Maestrale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:56

